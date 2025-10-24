Bimbo di 10 anni precipita dal balcone al terzo piano a Trapani gravissimo dopo il volo nel vuoto

Dramma a Trapani: un bambino di 10 anni è precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria. Le sue condizioni sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bimbo di 10 anni precipita dal balcone al terzo piano a Trapani, gravissimo dopo il volo nel vuoto

