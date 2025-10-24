Bimbo di 10 anni precipita dal balcone al terzo piano a Trapani gravissimo dopo il volo nel vuoto

Notizie.virgilio.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma a Trapani: un bambino di 10 anni è precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria. Le sue condizioni sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bimbo di 10 anni precipita dal balcone al terzo piano a trapani gravissimo dopo il volo nel vuoto

© Notizie.virgilio.it - Bimbo di 10 anni precipita dal balcone al terzo piano a Trapani, gravissimo dopo il volo nel vuoto

Argomenti simili trattati di recente

bimbo 10 anni precipitaBimbo di 10 anni precipita dal balcone al terzo piano a Trapani, gravissimo dopo il volo nel vuoto - Dramma a Trapani: un bambino di 10 anni è precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria. Riporta virgilio.it

bimbo 10 anni precipitaSi sporge dalla finestra per salutare la sorellina, Rocco precipita dal terzo piano a 12 anni: è grave - Rocco ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Secondo leggo.it

bimbo 10 anni precipitaBimbo precipita dal terzo piano, è gravissimo. Testimone: “Ho sentito un boato, è rimbalzato su un camion” - Il piccolo, 11 anni, si sarebbe sporto per vedere la sorella che in quel momento usciva dal portone d’ingresso del palazzo. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Bimbo 10 Anni Precipita