Bimbo di 10 anni cade dal terzo piano a Trapani ricoverato in ospedale in gravi condizioni | si indaga

Fanpage.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 10 anni è caduto dal balcone della sua abitazione a Trapani in circostanze che sono oggetto di indagine. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Stando a quanto reso noto, il piccolo è caduto dal terzo piano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

