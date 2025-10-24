bilancioni da censire per verificarne lo stato in tutta la provincia

"Un censimento dei bilancioni nella provincia di Ferrara". E’ la richiesta del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Gianella a seguito del crollo del capanno da pesca numero 158 nel territorio comunale di Comacchio con un’interrogazione alla Giunta per chiedere chiarimenti sullo stato dei cosiddetti bilancioni, le caratteristiche strutture fisse utilizzate per la pesca che punteggiano canali e tratti costieri della nostra regione. "Il cedimento del manufatto, costruito su suolo demaniale idrico e privo di un soggetto concessionario o di titoli edilizi e demaniali - prosegue - riaccende infatti l’attenzione su un patrimonio identitario del territorio ferrarese che, se trascurato, può trasformarsi in un problema di sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

