Bici a San Siro sì all’odg di Mazzei | U n parcheggio da 10mila posti ma gl i ambientalisti si dividono

Milano, 23 ottobre 2025 –?????? Da luci a San Siro a bici a San Siro. I tempi cambiano e il titolo della canzone di Roberto Vecchioni va aggiornato all’era della mobilità sostenibile. Il Consiglio comunale ieri ha approvato un ordine del giorno che vede come primo firmatario Marco Mazzei della lista Sala che invita il sindaco e la Giunta “a proporre alle squadre di realizzare, all’interno del nuovo impianto, il parcheggio bici più grande d’Italia, con almeno 10 mila posti sicuri e attrezzati per bici a pedalata assistita e cargo bike”. Il documento, approvato con 20 sì, 11 no e un astenuto, chiede di avviare un tavolo di lavoro con Milan e Inter in modo tale da poter inserire il maxi-parcheggio per le due ruote nel progetto definitivo che prevede un nuovo stadio nell’area di San Siro e la rifunzionalizzazione del Meazza, di cui rimarrà solo uno spicchio di Curva Sud e una parte della tribuna arancione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

