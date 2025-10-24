Biathlon Julia Simon confessa e viene condannata per furto Quale sarà il futuro sportivo?
Julia Simon si è presenta al Tribunale di Albertville per rispondere alle accuse di furto e frode, ammettendo le proprie colpe tramite una confessione spontanea e scartando così l’ipotesi di rinvio dell’udienza. La biathleta francese ha affermato: “ Sono andata nel panico, mi sono chiusa in me stessa quando me l’hanno detto in Federazione. Non riesco a immaginarmi mentre commetto quegli atti “. La 29enne si è scusata con le vittime, tra cui la sua compagna di squadra Justine Braisaz-Bouche t, che ha deciso di non recarsi in aula. La transalpina ha poi proseguito nella propria spiegazione: “ Oggi vado avanti giorno dopo giorno perché essere di fronte a voi avrà conseguenze sulla mia carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it
