Biasin sul momento dell’Inter | Chivu ha capito come entrare nella testa del gruppo

Internews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Biasin Fabrizio, noto giornalista e vicino agli ambienti nerazzurri. ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prossima sfida tra Napoli ed Inter: le parole. Durante il podcast Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha offerto la sua analisi sullo stato di forma dell’Inter in vista della partita contro il Napoli di sabato. In particolare, Biasin ha parlato del lavoro di Cristian Chivu, che ha saputo motivare la squadra e entrare nella mente dei suoi giocatori, riuscendo a superare le difficoltà psicologiche che avevano segnato la fine della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

