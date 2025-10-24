Biasin sicuro | Milan favorito per lo scudetto vi spiego perché Conte non mi sorprende quando perde…

Inter News 24 Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di Spogliatoio della lotta scudetto in vista di Napoli Inter. LO SFOGO DI CONTE – A me le parole di Conte sorprendono da 0 a 100, 0. Non mi stupiscono per niente. A volte fa un certo tipo di discorsi anche quando vince. Non mi sorprende che rispetto a una situazione complicata dica delle cose che secondo me sono irricevibili. L’idea che ci si possa lamentare di un mercato in cui arrivano 9 giocatori importanti è paradossale. 🔗 Leggi su Internews24.com

