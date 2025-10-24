Biasin | Le parole di Conte non mi stupiscono Situazione paradossale

Biasin. Nel corso della trasmissione “ L’ascia o raddoppia ” di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la pesante sconfitta del Napoli in Champions League. Le parole del tecnico salentino, apparse dure e critiche nei confronti dell’ambiente e della squadra, hanno fatto discutere, ma secondo Biasin non si tratta di nulla di nuovo: “ A me le parole di Conte non stupiscono per niente. A volte fa certi discorsi anche quando vince. Non è insolito che, dopo una sconfitta, dica cose che suonano irricevibili “. Il giornalista ha sottolineato come il comportamento di Conte sia parte di un copione già visto più volte nella sua carriera: “ L’idea che ci si possa lamentare di un mercato in cui arrivano nove giocatori importanti è paradossale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

