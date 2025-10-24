Biancolino | Mi aspetto una reazione Tutino è convocato

Tempo di lettura: 3 minuti Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, in programma sabato 25 ottobre alle 15:00 al Partenio-Lombardi, Raffaele Biancolino si presenta in conferenza con tono deciso ma sereno. La sconfitta di Castellammare brucia ancora, ma il tecnico dell’Avellino guarda avanti: “C’è rabbia, è normale dopo una sconfitta. Abbiamo analizzato a fondo la gara con la Juve Stabia, concentrandoci sia su ciò che abbiamo fatto bene sia sugli errori commessi.” Il primo obiettivo è rialzarsi subito: “Conoscendo i miei ragazzi mi aspetto una buona reazione. Domani affrontiamo una squadra di spessore, costruita per stare in alto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

