Biancolino carica l’Avellino prima dello Spezia | Serve una reazione abbiamo fame e qualità

Avellinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaele Biancolino ha parlato alla vigilia della partita casalinga contro lo Spezia, con l'intento di analizzare il momento della squadra e fornire aggiornamenti sui singoli giocatori.Il tecnico biancoverde ha esordito parlando del dopo partita contro la Virtus Francavilla, concluso con una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Biancolino Carica L8217avellino Prima