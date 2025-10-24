Biancolino carica l’Avellino prima dello Spezia | Serve una reazione abbiamo fame e qualità
Raffaele Biancolino ha parlato alla vigilia della partita casalinga contro lo Spezia, con l'intento di analizzare il momento della squadra e fornire aggiornamenti sui singoli giocatori.Il tecnico biancoverde ha esordito parlando del dopo partita contro la Virtus Francavilla, concluso con una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
#Juve Stabia-Avellino. Una sfida carica di storia, il derby torna in B dopo undici anni Dalla doppietta di Caserta nel 2014 al ritorno di Biancolino da tecnico: Castellammare si prepara a un match tutto da vivere. Leggi la notizia --> https://ift.tt/ZTgqO7n - X Vai su X
Nella gara delle 17.15 di questo sabato di Serie B, è la JUVE STABIA a trionfare per 2-0 ai danni dell'AVELLINO di mister Biancolino. Vittoria importante per I padroni di casa che, grazie alle reti di Mosti e Bellich ed un espulsione rimediata dai Lupi ai danni di - facebook.com Vai su Facebook