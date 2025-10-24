Berrettini eliminato a Vienna De Minaur lo batte in due set – Rivivi il match

(Adnkronos) – Matteo Berrettini eliminato a Vienna. Il tennista azzurro ha perso oggi, venerdì 24 ottobre, contro Alex De Minaur nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. L’australiano si è imposto in due set con il punteggio di 6-1, 7-6 (4), volando così in semifinale. Ora in semifinale De Minaur sfiderà il vincente della sfida tra l’azzurro Jannik Sinner e il kazako Alexander Bublik. seriea24.it. 🔗 Leggi su Seriea24.it