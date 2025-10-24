Berrettini eliminato a Vienna De Minaur lo batte in due set – Rivivi il match

Seriea24.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Matteo Berrettini eliminato a Vienna. Il tennista azzurro ha perso oggi, venerdì 24 ottobre, contro Alex De Minaur nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. L’australiano si è imposto in due set con il punteggio di 6-1, 7-6 (4), volando così in semifinale.  Ora in semifinale De Minaur sfiderà il vincente della sfida tra l’azzurro Jannik Sinner e il kazako Alexander Bublik.    seriea24.it. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

berrettini eliminato vienna deBerrettini eliminato a Vienna, De Minaur lo batte in due set - Rivivi il match - Il tennista azzurro ha perso oggi, venerdì 24 ottobre, contro Alex De Minaur nei quarti di finale dell'Atp 500 austriaco. Lo riporta msn.com

berrettini eliminato vienna deBerrettini eliminato da De Minaur: niente semifinale, fuori in due set ai quarti dell'Atp di Vienna - Il romano lotta come sempre fino alla fine ma viene sconfitto dal numero 7 al mondo che potrebbe affrontare un altro azzurro ... Come scrive tuttosport.com

berrettini eliminato vienna deAtp Vienna, Sinner in semifinale. Avanti anche Musetti, eliminato Berrettini - Poi sarà la volta di Jannik Sinner, nel pomeriggio, che affronta Bublik ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Berrettini Eliminato Vienna De