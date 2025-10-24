Berrettini-De Minaur oggi Atp Vienna | a che ora e dove vederla in diretta

Matteo Berrettini oggi, venerdì 24 ottobre, torna in campo a Vienna per i quarti di finale dove affronta l'australiano Alex De Minaur. Il romano, che all'esordio aveva eliminato l'australiano Alexei Popyrin, è reduce dal successo di ieri agli ottavi contro il britannico Cameron Norrie su cui ha. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

ATP Vienna: altra giornata azzurra sul Centrale. Sinner sfida Bublik, Berrettini alla prova De Minaur - X Vai su X

Sinner Bublil Berrettini De Minaur Anche Musetti raggiungerà i quarti a Vienna - facebook.com Vai su Facebook

de Minaur – Berrettini: orario, data e dove vedere i quarti dell’ATP di Vienna! - Berrettini, dove vedere i quarti dell'ATP di Vienna, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Si legge su generationsport.it

Quando giocano Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti a Vienna: i precedenti con i loro avversari - 4 nel secondo turno di Wimbledon del 2023, entrambe le volte sull’erba, e poi 6- Secondo sportal.it

LIVE Berrettini-De Minaur, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca una nuova impresa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... Scrive oasport.it