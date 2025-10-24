Bernini | Corridoio umanitario per studenti vogliamo ospitarli e formarli

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - ''Questo corridoio umanitario per gli studenti è un unicum, è l'unico che esista al mondo'' e ''la Farnesina lo sta coltivando con grande attenzione dato che con gli Stati bisogna saper parlare''. Lo ha dichiarato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, a Ciampino per l'accoglienza degli studenti palestinesi da Gaza che verranno a studiare in Italia grazie a un programma di borse di studio messe a disposizione dall'Ateneo di Tor Vergata per il progetto Iupals - Italian Universities for Palestinian Students, coordinato da Crui e condiviso con il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bernini: "Corridoio umanitario per studenti, vogliamo ospitarli e formarli"

Leggi anche questi approfondimenti

Le urla nel corridoio, la richiesta d’aiuto, poi la violenza improvvisa e brutale. Secondo il racconto di un vicino, Pamela Genini è stata trascinata per i capelli dal compagno all’interno dell’appartamento, dove è poi avvenuta l’aggressione mortale. L’uomo si era - facebook.com Vai su Facebook

Da Gaza a Padova: la ministra Bernini e la rettrice Mapelli accolgono una studentessa e un professore https://ift.tt/y9ZEMcb https://ift.tt/GXNUcup - X Vai su X

Bernini: "Corridoio umanitario per studenti, vogliamo ospitarli e formarli" - Lo ha dichiarato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, a Ciampino per l'accoglienza degli ... iltempo.it scrive

Arrivati a Roma 25 studenti palestinesi dalla Striscia di Gaza. Studieranno in Sapienza e Tor Vergata - Altri nove sono familiari che si sono ricongiunti con parenti già presenti in Italia. Secondo romatoday.it

Studenti palestinesi arrivano a Ciampino per studiare negli atenei italiani, Tajani: “Formeremo la loro futura classe dirigente” - (Adnkronos) – “Abbiamo aperto un corridoio universitario con il ministro Bernini, l’obiettivo è quello di formare in Italia la futura classe dirigente dello Stato palestinese”. Riporta msn.com