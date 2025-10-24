Bergomi | Chivu è entrato nella testa dell’Inter ecco cosa mi hanno detto di lui Poi la rivelazione su Pio Esposito

Inter News 24 Le parole di Beppe Bergomi, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport del momento dell’ Inter. NAPOLI INTER – Quando tu hai un trend positivo va bene, ma di solito le squadre di Conte reagiscono: quando ero calciatore però preferivo essere in flusso e stare bene. Non so cosa può venir fuori. CHIVU – Sta facendo bene, io penso che è cambiato qualcosa dalle prime giornate nella comunicazione, sta comunicando meglio. Oggi saper dare messaggi giusti è importante. Quando parla ai ragazzi, gli entra dentro: da quello che mi hanno detto dal settore giovanile la cosa che lui sapeva fare molto bene è tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

