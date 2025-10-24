Bergamo a San Tomaso proteste per il senso unico
VIABILITÀ.Gli abitanti del quartiere hanno organizzato un’assemblea pubblica: «Costretti al “giro dell’oca” per tornare a casa». Tiraboschi (Lista Carnevali): porteremo proposte. Berlanda: col doppio senso invasione di auto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Troppi cantieri aperti in contemporanea in città. Tra deviazioni e strade chiuse, a Bergamo muoversi in auto è diventato sempre più complicato. Tornato a far discutere in questi giorni è la viabilità del quartiere di San Tomaso, dove la chiusura dell’accesso diret - facebook.com Vai su Facebook
Modifiche alla viabilità nel quartiere di San Tomaso de Calvi a seguito della chiusura di via San Bernardino, all’altezza dell’intersezione con largo Tironi, per i lavori di Rfi: senso unico in via San Tomaso de Calvi da metà ottobre. - X Vai su X
Bergamo, a San Tomaso proteste per il senso unico - Gli abitanti del quartiere hanno organizzato un’assemblea pubblica: «Costretti al “giro dell’oca” per tornare a casa». Lo riporta ecodibergamo.it
Bergamo, in via San Tomaso de’ Calvi debutta il nuovo senso unico. E la viabilità va in tilt - Il senso unico in via San Tomaso a Bergamo: scattato per liberare via Ruspini, ha però congestionato gli altri percorsi. Come scrive ecodibergamo.it
Bergamo, via San Tomaso a senso unico dal 15 ottobre fino a luglio 2026, con quindici posti auto e corsia ciclabile. I percorsi alternativi - Le nuove misure viabilistiche per ridurre il traffico soprattutto in via Ruspini, legati al cantiere del raddoppio ferroviario. bergamo.corriere.it scrive