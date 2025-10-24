Bergamo a San Tomaso proteste per il senso unico

Ecodibergamo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VIABILITÀ.Gli abitanti del quartiere hanno organizzato un’assemblea pubblica: «Costretti al “giro dell’oca” per tornare a casa». Tiraboschi (Lista Carnevali): porteremo proposte. Berlanda: col doppio senso invasione di auto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

