Benvenuti al Moulin Rouge! Il Musical al Sistina Chapiteau | la poesia tragica tra rosso piume e bohémien
Benvenuti al Moulin Rouge! C’è qualcosa di ipnotico nell’apertura del Moulin Rouge! al Sistina Chapiteau: luci che pulsano, piume che danzano, orchestra live che vibra sotto la pelle. Nel pre show, veniamo immersi nella totale ambientazione: siamo nel 1899, il fumo denso, le cortigiane e le ballerine di can can. Il musical firmato da Massimo Romeo Piparo fa uno step in più rispetto alle altre produzioni, ci mette precisione e rigore, fedele al musical di Broadway e del West End (non al film di Baz Luhrmann a cui è ispirato, ndr). Moulin Rouge! Il Musical al Sistina Chapiteau: convince, ci piace, l’Italia fa un passo in avanti (finalmente). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Scopri le 5 Varietà Speciali di Ciclamini che trovi nei nostri Garden! 1 PETIT MOULIN: Un'esplosione! Oltre 100 giorni di fioritura continua e una forma unica a doppio petalo. Una vera forza della natura! 2 INDIAKA: È la nostra varietà che incanta con l - facebook.com Vai su Facebook
“Moulin Rouge! Il Musical” debutta al Sistina Chapiteau di Roma - Il Musical, l’attesissimo kolossal ispirato al celebre film di Baz Luhrmann ... Da rds.it
Moulin Rouge! Il musical arriva a Roma - In scena dal 15 ottobre al Sistina Chapiteau, nuovo teatro nella Capitale, la versione italiana del celebre musical Moulin Rouge ... Riporta eroicafenice.com
Moulin Rouge! Il Musical per la prima volta in Italia, da domani a Roma - L'atteso kolossal ispirato al celebre film di Baz Luhrmann, diretto da Massimo Romeo Piparo, sarà in scena da domani, mercoledì 15 ottobre al ... Lo riporta rtl.it