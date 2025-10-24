Benvenuti al Moulin Rouge! Il Musical al Sistina Chapiteau | la poesia tragica tra rosso piume e bohémien

Benvenuti al Moulin Rouge! C’è qualcosa di ipnotico nell’apertura del Moulin Rouge! al Sistina Chapiteau: luci che pulsano, piume che danzano, orchestra live che vibra sotto la pelle. Nel pre show, veniamo immersi nella totale ambientazione: siamo nel 1899, il fumo denso, le cortigiane e le ballerine di can can. Il musical firmato da Massimo Romeo Piparo fa uno step in più rispetto alle altre produzioni, ci mette precisione e rigore, fedele al musical di Broadway e del West End (non al film di Baz Luhrmann a cui è ispirato, ndr). Moulin Rouge! Il Musical al Sistina Chapiteau: convince, ci piace, l’Italia fa un passo in avanti (finalmente). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

