Benitez torna sulla scena! L’ex Inter riparte dal Panathinaikos | nuovo incarico per l’allenatore spagnolo

Inter News 24 Benitez, ex allenatore dell’Inter post triplete, ha accettato un nuovo incarico in Grecia con il Panathinaikos! Le ultime sull’ex Liverpool. Rafael Benitez torna in panchina e lo fa in Grecia, dove ha accettato l’incarico di allenatore del Panathinaikos. L’ex tecnico dell’Inter, che ha vissuto un’esperienza meno fortunata in Italia, sostituisce Chr?stos Kont?s, esonerato dopo la deludente sconfitta in Europa League contro il Feyenoord. In un comunicato ufficiale, il Panathinaikos ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di Benitez, definendolo «uno degli allenatori di maggior successo al mondo e il miglior allenatore ad aver mai allenato una squadra greca». 🔗 Leggi su Internews24.com

