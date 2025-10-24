Benitez Panathinaikos è ufficiale

Benitez Panathinaikos, è ufficiale . I dettagli del contratto e gli obiettivi che si è posto il club greco Il ritorno di Rafa nel calcio europeo. Rafa Benitez torna a sedersi su una panchina dopo due anni di pausa: il celebre allenatore spagnolo guiderà il Panathinaikos nel campionato greco. L’annuncio del club di Atene ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi, che sperano di vedere il ritorno di un tecnico di grande esperienza e carisma. Il Panathinaikos, attualmente impegnato anche in Europa League, ha sinora collezionato una vittoria e due sconfitte nella competizione continentale, segno di un inizio di stagione ancora da consolidare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Benitez Panathinaikos è ufficiale

