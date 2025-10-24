Benitez Panathinaikos è ufficiale l’arrivo in panchina del tecnico spagnolo | i dettagli del contratto e gli obiettivi che si è posto il club greco

Calcionews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benitez Panathinaikos: il ritorno di Rafa nel calcio europeo. Il tecnico spagnolo è pronto ad iniziare questa nuova avventura in Grecia Rafa Benitez torna a sedersi su una panchina dopo due anni di pausa: il celebre allenatore spagnolo guiderà il Panathinaikos nel campionato greco. L’annuncio del club di Atene ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

benitez panathinaikos 232 ufficiale l8217arrivo in panchina del tecnico spagnolo i dettagli del contratto e gli obiettivi che si 232 posto il club greco

© Calcionews24.com - Benitez Panathinaikos, è ufficiale l’arrivo in panchina del tecnico spagnolo: i dettagli del contratto e gli obiettivi che si è posto il club greco

Argomenti simili trattati di recente

benitez panathinaikos 232 ufficialePanathinaikos, Rafa Benitez &#232; il nuovo allenatore - Rafa Benitez torna in panchina e riparte dalla Grecia: è il nuovo allenatore del Panathinaikos di Davide Calabria ... Si legge su gianlucadimarzio.com

benitez panathinaikos 232 ufficialeRafa Benítez torna in panchina: nuovo allenatore del Panathinaikos - ] ... Segnala pianetazzurro.it

Cerca Video su questo argomento: Benitez Panathinaikos 232 Ufficiale