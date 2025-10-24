Benitez Panathinaikos è ufficiale l’arrivo in panchina del tecnico spagnolo | i dettagli del contratto e gli obiettivi che si è posto il club greco

Benitez Panathinaikos: il ritorno di Rafa nel calcio europeo. Il tecnico spagnolo è pronto ad iniziare questa nuova avventura in Grecia Rafa Benitez torna a sedersi su una panchina dopo due anni di pausa: il celebre allenatore spagnolo guiderà il Panathinaikos nel campionato greco. L’annuncio del club di Atene ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

