Beni confiscati alle mafie la Regione Abruzzo verso una legge per il loro riutilizzo sociale
Trasformare i beni confiscati alla criminalità organizzata in luoghi di cultura, solidarietà, lavoro e inclusione. È questo l’obiettivo del disegno di legge approvato all’unanimità oggi, 23 ottobre, dall’Osservatorio regionale per la Legalità dell’Abruzzo. La proposta, firmata dal consigliere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
