Non sembra essere la stagione giusta per rinverdire i fasti del Benfica in Europa: terza gara e terza sconfitta per le Aquile, stavolta con proporzioni piuttosto importanti, a Newcastle. L’impressione è che ben presto gli Encarnados possano dirottare la maggior parte delle loro energie verso il campionato: l’inizio di stagione non è stato ideale ma . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benfica-Arouca (sabato 25 ottobre 2025 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Aquile favorite al Da Luz