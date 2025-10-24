Benevento candidata a Capitale della Cultura ma a secco di fondi ministeriali
Tempo di lettura: 3 minuti È difficile non restare sconcertati di fronte all’ennesima esclusione del Sannio dai fondi per la cultura. Il Ministero guidato da Alessandro Giuli ha distribuito le risorse del nuovo Programma triennale dei lavori pubblici per il patrimonio culturale, e ancora una volta Benevento e la sua provincia restano fuori dal riparto. Un copione che si ripete, quasi fosse una condanna scritta, nonostante la ricchezza del patrimonio storico-monumentale che questo territorio custodisce e l’urgenza, ormai cronica, di interventi di restauro e valorizzazione. I numeri parlano chiaro: 176 milioni di euro per 229 interventi in tutta Italia, nel triennio 2025-27, che riguardano tutela e valorizzazione di patrimonio archeologico, architettonico, archivi storici e biblioteche italiane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
