Il Consiglio europeo ha confermato che la politica estera è tornata al centro dell’agenda dell’Unione. Sul tavolo, ancora una volta, il sostegno all’Ucraina, il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e il rapporto con Washington. Il giorno prima, in Parlamento, il dibattito italiano aveva mostrato una certa fatica nel mantenere una linea comune su questi temi nonostante la chiarezza del premier Giorgia Meloni. In questa cornice, Formiche.net ha parlato con l’eurodeputato del Ppe Massimiliano Salini per un’analisi a tutto campo su Ucraina, alleanza atlantica e ruolo dell’Italia in Europa. Il Consiglio europeo ha discusso ancora una volta la questione ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Bene le sanzioni alla Russia, ora gli Usa ricompattino l’Occidente. Parla Salini