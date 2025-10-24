Bene le sanzioni alla Russia ora gli Usa ricompattino l’Occidente Parla Salini

Formiche.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio europeo ha confermato che la politica estera è tornata al centro dell’agenda dell’Unione. Sul tavolo, ancora una volta, il sostegno all’Ucraina, il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e il rapporto con Washington. Il giorno prima, in Parlamento, il dibattito italiano aveva mostrato una certa fatica nel mantenere una linea comune su questi temi nonostante la chiarezza del premier Giorgia Meloni. In questa cornice, Formiche.net ha parlato con l’eurodeputato del Ppe Massimiliano Salini per un’analisi a tutto campo su Ucraina, alleanza atlantica e ruolo dell’Italia in Europa. Il Consiglio europeo ha discusso ancora una volta la questione ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

bene le sanzioni alla russia ora gli usa ricompattino l8217occidente parla salini

© Formiche.net - Bene le sanzioni alla Russia, ora gli Usa ricompattino l’Occidente. Parla Salini

Contenuti che potrebbero interessarti

bene sanzioni russia usaAsse Ue-Usa su sanzioni ma i 27 frenano sui beni russi - Il pendolo in questa guerra gira e oggi gira in favore dell'Ucraina. Lo riporta ansa.it

bene sanzioni russia usaNuove sanzioni alla Russia da Usa e Ue, quali sono i rischi per l’Europa - Le nuove sanzioni alla Russia di Stati Uniti e Unione Europea mirano ad assottigliare le entrate energetiche del Cremlino, isolando Mosca dai mercati globali ... Secondo quifinanza.it

bene sanzioni russia usaSanzioni USA contro la Russia: Impatti Economici e Reazioni Globali - Le recenti sanzioni statunitensi impattano il settore energetico della Russia, ma Putin sostiene che non avranno conseguenze significative. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Bene Sanzioni Russia Usa