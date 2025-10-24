Bene all’HalfCastman Fabia Maramotti prima
Fabia Maramotti ha vinto il Triathlon HalfCastman. Una giornata di sport, passione e mare quella andata in scena a Castiglione della Pescaia, dove si è svolta la spettacolare gara di triathlon olimpico Triathlon Halfcastman, sulla distanza di 1,5 chilometri a nuoto, 40 in bicicletta e 10 di corsa. A rappresentare con orgoglio il territorio è stato il Triathlon Grosseto, schierando un gruppo compatto e determinato di atleti: Riccardo Casini, Alessio Seripa, Enrico Marcucci, Andrea Buratti, Alessio Demei, Guido Petrucci, Simone Guidarini e Stefano Carosi, mentre tra le donne ha brillato Fabia Maramotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
