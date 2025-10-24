Belve torna su Rai 2 | Fagnani riparte con Belen Rodriguez e Isabella Rossellini

I martedì sera di Rai 2 si preparano a riaccogliere uno dei programmi più attesi: Belve, il talk d’autore di Francesca Fagnani. Dal 28 ottobre, la giornalista e scrittrice romana tornerà sullo schermo con una nuova edizione del format che negli anni ha conquistato pubblico e critica per il suo stile diretto e senza filtri. Come sempre, la conduttrice si confronterà con ospiti noti del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura, disposti a mettersi in gioco e affrontare le sue domande taglienti. Le prime protagoniste: Belen Rodriguez e Isabella Rossellini. Ad aprire la nuova stagione saranno due donne forti e amatissime dal pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

