Belve torna su Rai 2 | Fagnani riparte con Belen Rodriguez e Isabella Rossellini
I martedì sera di Rai 2 si preparano a riaccogliere uno dei programmi più attesi: Belve, il talk d’autore di Francesca Fagnani. Dal 28 ottobre, la giornalista e scrittrice romana tornerà sullo schermo con una nuova edizione del format che negli anni ha conquistato pubblico e critica per il suo stile diretto e senza filtri. Come sempre, la conduttrice si confronterà con ospiti noti del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura, disposti a mettersi in gioco e affrontare le sue domande taglienti. Le prime protagoniste: Belen Rodriguez e Isabella Rossellini. Ad aprire la nuova stagione saranno due donne forti e amatissime dal pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Altre letture consigliate
Martedì 28 ottobre 2025 torna su Rai2 il programma “Belve”, condotto da Francesca Fagnani. La conduttrice affronta i suoi ospiti in interviste senza filtri, tra ironia e tensione, mettendo a nudo personaggi della cultura, dello spettacolo, della politica e del costu - facebook.com Vai su Facebook
Quando la Fagnani chiama, le #Belve rispondono Tornano le interviste più iconiche di sempre! Da martedì 28 ottobre ore 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay! @francescafagnan @OrnellaVanoni - X Vai su X
‘Belve’ torna su Rai 2: con Francesca Fagnani una nuova stagione da non perdere - Dopo il successo delle scorse edizioni, torna il talk cult di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Lo riporta dire.it
La belva Rita De Crescenzo approda a Rai 2 - L’influencer e tik toker napoletana sarà ospite di Francesca Fagnani in occasione della 14esima edizione del programma Belve. Segnala mam-e.it
Maria De Filippi nel cast di Belve? ''Avrà un ruolo fisso nel programma di Francesca Fagnani'' - Nuove indiscrezioni bomba sulla stagione di Belve che debutta il 28 ottobre 2025 su Rai 2. Lo riporta msn.com