Belve riparte da Belen e Isabella Rossellini

Nei martedì sera di Rai 2 sta per tornare Belve di Francesca Fagnani. Il 28 ottobre prenderà il via la nuova edizione del programma di interviste condotto dalla giornalista e scrittrice romana, che vedrà due donne protagoniste dell’esordio. A sedersi sullo sgabello di Belve è attesa Belen Rodriguez, vista di recente a Ballando con le Stelle in veste di ballerina per una notte. Per l’argentina sarà forse l’occasione anche di rispondere a distanza all’ex Stefano De Martino, che proprio dalla Fagnani parlò del loro matrimonio finito. Alla prima puntata sarà intervistata anche la 73enne attrice italo-americana Isabella Rossellini, reduce dal successo nel 2024 con il film Conclave. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Belve riparte da Belen e Isabella Rossellini

Altri contenuti sullo stesso argomento

Conto alla rovescia per il ritorno di ‘Belve‘, il programma di interviste più graffiante della televisione italiana. Al via l’ottava stagione del programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai in collaborazione con Fr - facebook.com Vai su Facebook

Belve riparte con Isabella Rossellini e Belen Rodriguez. Ma gli occhi sono su Maria De Filippi - La nuova edizione del talk di Francesca Fagnani debutterà martedì 28 ottobre in prima serata su Rai2 e tra le protagoniste della ... msn.com scrive

Belve riparte da Belen e Isabella Rossellini - A sedersi sullo sgabello di Belve è attesa Belen Rodriguez, vista di recente a Ballando con ... Secondo davidemaggio.it

‘Belve’, Isabella Rossellini e Belen ospiti nella prima puntata. E Maria De Filippi ‘c’è’ - (Adnkronos) – Isabella Rossellini e Belen Rodriguez saranno tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione di ‘Belve’, che prende il via martedì 28 ottobre in prima serata su Rai2. Riporta msn.com