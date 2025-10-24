‘Belve’ la data di inizio e i primi ospiti

Roma, 24 ottobre 2025 – Manca poco al ritorno della fatidica domanda ‘Che belva si sente’. ‘Belve’, il programma condotto ormai da anni da Francesca Fagnani è diventato un cult della tv italiana soprattutto sui social network. Gli ascolti tv, infatti, non sono mai eccellenti, mentre le interazioni che i reel e i meme che escono dalle interviste generano sono moltissimi. Tanto da definire il programma di Raidue, appunto, un cult. La nuova stagione di ‘Belve’ prende il via martedì 28 ottobre in Prima serata su Raidue. Non ci sarà subito l’intervista alla tiktoker Rita De Crescenzo – giustamente i piatti più succulenti si tengono per i momenti clou -, ma nella prima puntata saranno ospiti l’attrice Isabella Rossellini e la showgirl Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Belve’, la data di inizio e i primi ospiti

Approfondisci con queste news

“Belve”, Francesca Fagnani torna a graffiare su Rai 2: c’è la data - facebook.com Vai su Facebook

‘Belve’, la data di inizio e i primi ospiti - Confermata la presenza di Maria De Filippi, che avrebbe già registrato un contenuto “segreto” per la prima puntata ... Scrive msn.com

Francesca Fagnani, anticipazioni Belve: la data di inizio e l'indiscrezione sui primi tre ospiti - Francesca Fagnani torna a graffiare con Belve, il programma di interviste dove gli ospiti vengono messi di fronte alle loro paure, fragilità e incoerenze, con domande scomode e dichiarazioni che ... Secondo corriereadriatico.it

Francesca Fagnani, anticipazioni Belve: la data di inizio e l'indiscrezione sui primi tre ospiti - Francesca Fagnani preparara le sedute per due donne molto potenti e un uomo che nella vita ha conquistato la cima del successo Francesca Fagnani torna a graffiare con Belve, il programma di interviste ... Riporta leggo.it