‘Belve’ Isabella Rossellini e Belen ospiti nella prima puntata E Maria De Filippi ‘c’è’
(Adnkronos) – Isabella Rossellini e Belen Rodriguez saranno tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione di 'Belve', che prende il via martedì 28 ottobre in prima serata su Rai2. La presenza delle due era già circolata nei giorni scorsi su Affari Italiani e Fanpage ma non era ancora noto in quale delle puntate . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
