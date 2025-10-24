Belotti e la satira beffarda del Parlamento | Quello che nessuno ha mai avuto il coraggio di raccontare

Un ritratto satirico e beffardo di uno dei templi della democrazia italiana. Potrebbe riassumersi così, in poche semplici parole, “L’onorevole mononeuronico”, il nuovo libro dell’ex deputato della Lega Daniele Belotti. Volto noto della politica bergamasca, dopo le esperienze pluriennali tra Palafrizzoni e il Pirellone, Belotti il 4 marzo 2018 viene eletto alla Camera. “In queste 200 pagine ho voluto raccontare quello che nessuno in ottant’anni di Repubblica ha mai avuto il coraggio di svelare – spiega -. Per combinazione, tra gli oltre 600 nuovi deputati, nel palazzo del potere di Roma se n’è infilato uno ‘mononeuronico’ direttamente dalle valli bergamasche”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it