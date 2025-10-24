Bellissimo accento francese ma non capisco cosa dice… Trump e la scenetta con la giornalista alla domanda sulla Cisgiordania – Il video
«Da dove vieni? Francia? Bellissimo accento ma non capisco cosa sta dicendo. ». Non usa mezzi termini il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump quando si rivolge alla giornalista Sonia Dridi, corrispondente per RTBF TV e LCI. Nata in Francia e di origini tunisine, è oramai di base a Washington D.C. da circa 10 anni. Anni per cui ha seguito per i vari media francesi la Casa Bianca, incluso il primo mandato di Trump e quello attuale. In precedenza, tra il 2011 e il 2015, ha lavorato come corrispondente per France 24 al Cairo, in Egitto, documentando la Rivoluzione egiziana e i suoi sviluppi. 🔗 Leggi su Open.online
