Bella Thiaw l’ex Milan ha conquistato il Newcastle | ecco il coro

Il coro dei tifosi del Newcastle per Thiaw, ex Milan sulle note di 'Bella Ciao'. Il tedesco ha conquistato il club. "Malick Thiaw Malick Thiaw Thiaw, viene da Milano, per giocare con Sandro (Tonali, ndr) e ama la f*****a “toon”". Il coro dei tifosi del Newcastle per Thiaw, ex Milan. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Bella Thiaw”, l’ex Milan ha conquistato il Newcastle: ecco il coro

