Beccato con un chilo di marijuana | 36enne arrestato per spaccio
Tempo di lettura: < 1 minuto Il 22 ottobre, ad Agropoli (SA), i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia harmo tratto in arresto un 36enne sottoposto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di perquisizione, i militari hanno rivenuto nella disponibilità dell’arrestato della sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di circa 1 kg e 0,18 grammi circa di cocaina. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania in attesa di giudizio da parte dell’A.G. Il provvedimento si trova nella fase delle indagini preliminari ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel corso delle ulteriori fasi processuali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
