Beccato con 1 kg di marijuana | arrestato uno spacciatore di 36 anni ad Agropoli

In azione, ad Agropoli, il 22 ottobre, i Carabinieri della locale Compagnia che hanno arrestato un 36enne accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. A seguito di una perquisizione, infatti, i militari lo hanno sorpreso con 1 kg di marijuana e 0,18 grammi di cocaina.L'arrestoL'uomo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

