Beauty burnout | quando la perfezione estetica diventa peso nell’anima

Life&People.it C’è un confine sottile, quasi invisibile, dove il sacro rito della cura di sé si trasforma in un dovere estenuante, una maratona senza traguardo. Non si tratta più del piacere intimo di un momento di bellezza, ma di un’obbligazione costante, un contratto non scritto con la visibilità e la perfezione. La società contemporanea ci ha consegnato uno specchio sempre acceso, implacabile, che riflette non ciò che siamo, ma ciò che dovremmo essere. È in questo incessante inseguimento di un ideale mobile e filtrato che l’anima si prosciuga, le risorse si esauriscono e la gioia svanisce. È in questa crepa tra l’essere e l’apparire che si annida il fenomeno del beauty burnout: uno stato di esaurimento psicologico ed emotivo, il tributo più amaro da pagare all’altare dell’estetica ambiziosa. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

