Cos’è davvero successo tra Sheila e Steffy in Beautiful? Le anticipazioni americane ci rivelano che, in realtà, la Carter è ancora viva! Ma dove si trova? E com’è possibile che risulti morta? Il suo corpo senza vita è stato visto dalla giovane Forrester, che per legittima difesa l’ha colpita con un coltello. Il mistero viene risolto, ma prima di arrivare alla soluzione di questo caso vediamo Finn e Deacon indagare su ciò che è davvero accaduto. Innanzitutto, vediamo il giovane medico avere difficoltà ad affrontare la morte della sua mamma biologica e alla fine, quando si riprende, perdona Steffy. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Beautiful anticipazioni, Sheila non è morta: dov’è e Steffy chi ha ucciso