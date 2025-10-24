Beautiful Anticipazioni Americane | Steffy torna a casa ed è pronta ad affrontare il male Luna non avrà scampo!

Comingsoon.it | 24 ott 2025

Nelle puntate americane di Beautiful Steffy è tornata a casa e ha scoperto che Luna è ancora viva e che ha combinato un altro crimine dei suoi. Per la Forrester è arrivato il momento di affrontarla e di metterla a tacere una volta per tutte. Ecco cosa è successo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

