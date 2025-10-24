Mondiali di Beach Volley 2025: l’Italia sogna ad Adelaide! Dal 14 novembre le migliori coppie del mondo si sfideranno per i titoli iridati in Australia. L’Italia sarà protagonista con due coppie femminili, mentre — come nel 2005 — non ci saranno coppie maschili in gara. A parlare della spedizione azzurra e delle prospettive di GottardiOrsi Toth e ScampoliBianchi è Caterina De Marinis, responsabile tecnica del settore femminile della Nazionale italiana di beach volley. Dopo il trionfo di Amburgo, le ambizioni restano alte: l’Italia punta ancora a stupire sulla sabbia mondiale. A condurre la puntata di Beach Zone, come sempre, Simona Bastiani ed Enrico Spada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach Zone: le speranze azzurre ai Mondiali con Caterina De Marinis