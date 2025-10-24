Beach Zone | le speranze azzurre ai Mondiali con Caterina De Marinis
Mondiali di Beach Volley 2025: l’Italia sogna ad Adelaide! Dal 14 novembre le migliori coppie del mondo si sfideranno per i titoli iridati in Australia. L’Italia sarà protagonista con due coppie femminili, mentre — come nel 2005 — non ci saranno coppie maschili in gara. A parlare della spedizione azzurra e delle prospettive di GottardiOrsi Toth e ScampoliBianchi è Caterina De Marinis, responsabile tecnica del settore femminile della Nazionale italiana di beach volley. Dopo il trionfo di Amburgo, le ambizioni restano alte: l’Italia punta ancora a stupire sulla sabbia mondiale. A condurre la puntata di Beach Zone, come sempre, Simona Bastiani ed Enrico Spada. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DiariodelWeb.it. . ? Nuova puntata di Beach Zone! Ospite di oggi al microfono di Simona Bastiani ed Enrico Spada è Ezio Gioia, tecnico della Beachvolley Training Torino, fresca vincitrice della finale del Campionato per Società di Bibione 2025. ? Gioia racco - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di atletica -3, su Battocletti le speranze azzurre in pista - Nadia Battocletti, campionessa europea in carica nei 5 e 10 mila metri, vice campionessa olimpica a Parigi, è la stella azzurra della ... Riporta corrieredellosport.it