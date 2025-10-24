Bcc Romagnolo certificazione di parità di genere
Confermata la Certificazione per la Parità di Genere per il Bcc Romagnolo, riconoscimento che attesta l’impegno costante della banca nella promozione di un ambiente di lavoro inclusivo, equo e attento al benessere delle persone e del territorio in cui opera. Con un punteggio complessivo pari all’83,75%, Bcc Romagnolo conferma la solidità del percorso intrapreso e si posiziona tra le realtà più virtuose a livello nazionale, in linea con i benchmark delle imprese certificate, che si attestano mediamente tra l’80% e il 90%. "Per le persone di Bcc Romagnolo – afferma l’istituto bancario in una nota – questo traguardo si traduce in maggiore trasparenza nei percorsi di carriera, pari opportunità di crescita professionale e politiche di welfare aziendale orientate al benessere e all’equilibrio tra vita privata e lavorativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
