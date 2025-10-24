B&B trasformato in dormitorio clandestino a Roma condizioni catastrofiche | un bagno per 16 inquilini

Notizie.virgilio.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoperto e sequestrato un B&B abusivo all'Esquilino: sedici persone vivevano in condizioni di degrado. Tre proprietari denunciati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bampb trasformato in dormitorio clandestino a roma condizioni catastrofiche un bagno per 16 inquilini

© Notizie.virgilio.it - B&B trasformato in dormitorio clandestino a Roma, condizioni "catastrofiche": un bagno per 16 inquilini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bampb trasformato dormitorio clandestinoSequestrato b&b abusivo trasformato in dormitorio clandestino - Dietro la facciata di un normale condominio dell'Esquilino, nel cuore di Roma, si nascondeva un b&b abusivo trasformato in un dormitorio clandestino. Come scrive ansa.it

bampb trasformato dormitorio clandestinoB&B trasformato in dormitorio clandestino a Roma, condizioni "catastrofiche": un bagno per 16 inquilini - Scoperto e sequestrato un B&B abusivo all'Esquilino: sedici persone vivevano in condizioni di degrado. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Bampb Trasformato Dormitorio Clandestino