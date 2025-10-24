battipaglia di danza con noi nel segno di picasso

La terza edizione di “Danza con noi” nel segno di Picasso: tra colori ed emozioni che cambiano. Il 26 ottobre al Teatro Giuffrè di Battipaglia il gran finale. Quando la danza diventa parola, e la parola si tinge dei colori del mondo. Parte da queste suggestioni la terza edizione del concorso coreografico-letterario “Danza con noi”, ideato e promosso dall’omonima Associazione, presieduta da Stefania Ciancio. Dopo la prima fase svoltasi lo scorso aprile – nel segno della Giornata Internazionale della Danza – la rassegna avrà il suo gran finale domenica 26 ottobre 2025 al Teatro Giuffrè di Battipaglia, dove andranno in scena le coreografie ispirate ai testi selezionati dalla giuria. 🔗 Leggi su Zon.it

