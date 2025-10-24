Battibecco Severgnini-Travaglio C’è un aggredito e un aggressore Ue e Usa hanno scelto il suicidio assistito dell’Ucraina Su La7

Durissimo scontro a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il giornalista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini. La miccia è il precedente intervento di Travaglio, dal quale Severgnini dissente totalmente: “Ricordo a Marco e alle molte persone che la pensano come lui, che se non fosse stato per l’Unione Europea, per gli Stati Uniti e per l’eroismo degli ucraini, la situazione sarebbe stata diversa. Putin puntava su Kiev e ancora lì dopo tre anni ha tre milioni e mezzo di persone sotto le armi, compresi i riservisti a cui dovrà dare un lavoro dopo la fine della guerra e ha perso un milione e centomila soldati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

