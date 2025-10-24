Prorogata per i prossimi cinque anni la deroga alla taglia minima di 22 millimetri per la vongola (contro i 25mm per la taglia generale) e la sua pesca in Adriatico e lungo tutte le coste italiane. Ma c’è chi chiede di modificare la legge definitivamente, e non aspettare ogni volta la deroga. A proporlo è Alessandro Berardi, ex consigliere comunale di Bellaria Igea Marina e tra chi da sempre segue da vicino il settore pesca in città. "Il comparto dei vongolari continua a gioire per una sacrosanta deroga – spiega Berardi – ma se fossi in loro non sarei così soddisfatto. L’abbassamento della taglia minima deve essere definitivamente disciplinato da una legge stabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Battaglia sulle vongole: "La pesca?. Serve una legge sulla taglia minima"