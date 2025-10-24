Battaglia sulle vongole | La pesca? Serve una legge sulla taglia minima
Prorogata per i prossimi cinque anni la deroga alla taglia minima di 22 millimetri per la vongola (contro i 25mm per la taglia generale) e la sua pesca in Adriatico e lungo tutte le coste italiane. Ma c’è chi chiede di modificare la legge definitivamente, e non aspettare ogni volta la deroga. A proporlo è Alessandro Berardi, ex consigliere comunale di Bellaria Igea Marina e tra chi da sempre segue da vicino il settore pesca in città. "Il comparto dei vongolari continua a gioire per una sacrosanta deroga – spiega Berardi – ma se fossi in loro non sarei così soddisfatto. L’abbassamento della taglia minima deve essere definitivamente disciplinato da una legge stabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Via libera alla pesca delle vongole sottotaglia, Giusi Princi: “battaglia vinta, al lavoro per tutelare anche la pesca calabrese” - “Importante successo al Parlamento europeo: la Commissione Pesca ha confermato la deroga che consentirà per altri quattro anni la pesca delle vongole sottotaglia nell’Adriatico. Lo riporta msn.com
Pesca delle vongole, via libera dall’Europarlamento: Patriciello “Vittoria del buonsenso, passata la nostra linea” - BRUXELLES – “La vittoria del buonsenso contro l’ottusità di certa burocrazia europea; la vittoria dei nostri pescatori e dei loro sacrifici. Secondo molisenetwork.net
L’Ue salva gli spaghetti alle vongole, l’Italia vince la battaglia della pesca sotto taglia - Via libera europeo alla deroga italiana per la pesca delle vongole da 22 millimetri, valida fino al 2030 per i “lupini di mare”. Da blitzquotidiano.it