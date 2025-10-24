BAT presenta glo Hilo | tecnologia ibrida e stick italiani

Un lancio che parla di industria e creatività: BAT Italia presenta glo Hilo, dispositivo scalda?stick di nuova generazione, con consumabili interamente realizzati in Italia. La presentazione avviene mentre la filiera cresce a Trieste e una scena culturale prende forma a Roma, in un dialogo tra tecnologia, lavoro e linguaggi contemporanei che non lascia indifferenti. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - BAT presenta glo Hilo: tecnologia ibrida e stick italiani

Leggi anche questi approfondimenti

Da Bat Italia i nuovi dispositivi glo Hilo e glo Hilo Plus - Si tratta dei dispositivi scalda stick più avanzati mai realizzati dal ... Da iltempo.it

Bat Italia, nuovo glo Hilo dispositivo dallo stick Made in Italy - Bat Italia, la realtà leader nel settore dei beni di largo consumo, con un portfolio prodotti multi- Riporta iltempo.it

Achille Lauro e glo insieme a Roma per presentare glo Hilo e The Circle - Siamo stati all'eventi di lancio dei nuovi prodotti del brand, esplorando il nuovo hub di cui il marchio è sponsor, che vuole riunire tutti i senti dei partecipanti. Lo riporta rollingstone.it