Roma, 23 ott. (AdnkronosLabitalia) - Bat Italia, la realtà leader nel settore dei beni di largo consumo, con un portfolio prodotti multi-categoria nel settore della nicotina, si conferma attore industriale strategico nel Paese con l'introduzione sul mercato di glo Hilo, il dispositivo scalda-stick più avanzato mai realizzato da Bat. Gli stick, infatti, sono interamente prodotti in Italia e rappresentano la concretizzazione di una strategia di investimento a lungo termine volta a valorizzare la filiera nazionale e l'innovazione responsabile. Questo debutto segue i due annunci fatti dall'azienda lo scorso settembre presso l'A better tomorrow™ innovation hub di Trieste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bat Italia, nuovo glo Hilo dispositivo dallo stick Made in Italy