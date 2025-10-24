Bat Italia nuovo glo Hilo dispositivo dallo stick Made in Italy

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 ott. (AdnkronosLabitalia) - Bat Italia, la realtà leader nel settore dei beni di largo consumo, con un portfolio prodotti multi-categoria nel settore della nicotina, si conferma attore industriale strategico nel Paese con l'introduzione sul mercato di glo Hilo, il dispositivo scalda-stick più avanzato mai realizzato da Bat. Gli stick, infatti, sono interamente prodotti in Italia e rappresentano la concretizzazione di una strategia di investimento a lungo termine volta a valorizzare la filiera nazionale e l'innovazione responsabile. Questo debutto segue i due annunci fatti dall'azienda lo scorso settembre presso l'A better tomorrow™ innovation hub di Trieste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

bat italia nuovo glo hilo dispositivo dallo stick made in italy

© Iltempo.it - Bat Italia, nuovo glo Hilo dispositivo dallo stick Made in Italy

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bat italia nuovo gloBat Italia, nuovo glo Hilo dispositivo dallo stick Made in Italy - Bat Italia, la realtà leader nel settore dei beni di largo consumo, con un portfolio prodotti multi- Da iltempo.it

bat italia nuovo gloDa Bat Italia i nuovi dispositivi glo Hilo e glo Hilo Plus -  Si tratta dei dispositivi scalda stick più avanzati mai realizzati dal ... Riporta iltempo.it

bat italia nuovo gloBAT Italia: inaugurato a Roma il nuovo hub esperienziale The Circle che unisce innovazione, arte e cultura - De Petris: “Un’opportunità per permettere ai consumatori di entrare in un universo valoriale e vivere un’esperienza immersiva capace di ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Bat Italia Nuovo Glo