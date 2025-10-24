Bastardo! Bastardo! Quindici colpi nel buio uccidono papà di 3 figli
“Bastardo! Bastardo!”. Le urla, ripetute due volte, secche, hanno squarciato il silenzio di via Sabotino come un colpo di pistola. Poi un tonfo, i passi di una corsa, il rumore di un corpo che cade sull’asfalto. Quando i carabinieri sono arrivati, poco dopo l’una e mezza, Marco Veronese, trentanove anni, era già morto. Trafitto da . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
