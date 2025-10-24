Basta mettere in ordine Quando sono molto stanca e vedo il caos che regna in casa faccio finta di niente e vado a dormire | la nuova filosofia del Ma di Marie Kondo

Per anni è stata il simbolo di una perfezione domestica quasi irraggiungibile. Milioni di persone nel mondo hanno seguito il suo metodo “KonMari” per liberare le case dal superfluo, cercando la “scintilla della gioia” in ogni oggetto. Oggi, però, Marie Kondo torna in libreria con una consapevolezza nuova, quasi una resa di fronte alle complessità della vita. Ospite alla libreria Rizzoli di Milano per presentare la sua nuova guida, “Lettera dal Giappone ” (Vallardi), la scrittrice 41enne ha spiazzato il pubblico con un’ammissione che ha il sapore di una liberazione. “Non sono una perfezionista o una persona perfetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Basta mettere in ordine. Quando sono molto stanca e vedo il caos che regna in casa, faccio finta di niente e vado a dormire”: la nuova filosofia del “Ma” di Marie Kondo

