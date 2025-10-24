Basta cambi d' ora | si eviterebbero 300mila ictus l' anno
Uno studio di Stanford svela come i nostri ritmi circadiani paghino un prezzo altissimo per il cambio semestrale delle lancette. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Varchi chiusi e basta svolte a sinistra: come cambia la viabilità in viale Boccaccio a Busto Arsizio - facebook.com Vai su Facebook
Basta supplenze brevi con i prof esterni, cosa cambia per le medie e le superiori: la novità nella Manovra che cambia la Buona Scuola - X Vai su X
Basta cambi d'ora: si eviterebbero 300mila ictus l'anno - Uno studio di Stanford svela come i nostri ritmi circadiani paghino un prezzo altissimo per i cambi d'ora ogni sei mesi: ecco che cosa hanno scoperto. Secondo msn.com