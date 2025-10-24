Basta bombe | il comitato Novara per la Palestina di nuovo in piazza
Il comitato Novara per la Palestina torna in piazza.Dopo il corteo dell'11 ottobre, è stato infatti organizzato per la mattinata di domani, sabato 25 ottobre, un nuovo presidio in piazza Puccini per dire "Basta bombe, morti, fame e propaganda mediatica indegna". L'appuntamento è alle ore 11."In. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
