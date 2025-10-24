Basta basta Azzurra! Stai dando fastidio | Milo Infante sbotta in diretta a Ore 14 toglie l’audio all’ospite e tronca il collegamento
Momenti di tensione quasi inediti per il pomeriggio di Rai 2. Nella puntata di giovedì 23 ottobre di “Ore 14 “, il conduttore Milo Infante si è scontrato in diretta con la giornalista Azzurra Barbuto, arrivando a toglierle il microfono e a chiudere bruscamente il collegamento. Ma andiamo con ordine. Tutto è successo mentre si parlava del caso di Alessia Pifferi, la donna condannata per aver lasciato morire di stenti la figlia. Il dibattito si è acceso quando la Barbuto ha contestato in modo acceso l’intervento dell’avvocata della Pifferi, Alessia Pontenani, che parlava di un “deficit intellettivo” della sua assistita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Basta, basta Azzurra. Te lo chiedo come favore personale e continui a parlare". Scontro in diretta tra il conduttore di Ore 14 e la giornalista Azzurra Barbuto. Milo Infante perde letteralmente la pazienza - facebook.com Vai su Facebook
Milo Infante esplode in diretta contro Azzurra Barbuto: “Basta, rispetta chi non ha parlato” - Scontro in diretta tra il conduttore di Ore 14 e la giornalista, rimproverata duramente da Infante dopo l'ennesima interruzione del dibattito sul caso ... Si legge su fanpage.it