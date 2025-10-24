Momenti di tensione quasi inediti per il pomeriggio di Rai 2. Nella puntata di giovedì 23 ottobre di “Ore 14 “, il conduttore Milo Infante si è scontrato in diretta con la giornalista Azzurra Barbuto, arrivando a toglierle il microfono e a chiudere bruscamente il collegamento. Ma andiamo con ordine. Tutto è successo mentre si parlava del caso di Alessia Pifferi, la donna condannata per aver lasciato morire di stenti la figlia. Il dibattito si è acceso quando la Barbuto ha contestato in modo acceso l’intervento dell’avvocata della Pifferi, Alessia Pontenani, che parlava di un “deficit intellettivo” della sua assistita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Basta, basta Azzurra! Stai dando fastidio": Milo Infante sbotta in diretta a Ore 14, toglie l'audio all'ospite e tronca il collegamento