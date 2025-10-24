Bassano Romano su Netfilx con la serie Il mostro
Bassano Romano approda su Netflix. Dal 22 ottobre, infatti, sulla piattaforma di streaming è disponibile la serie tv “Il mostro” di Stefano Sollima. Diverse scene sono state girate nella Tuscia, in particolare a Bassano Romano, a conferma del legame speciale che da sempre unisce il cinema e il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
